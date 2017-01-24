17歲少年載女友未戴安全帽 躲取締摔車

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高市警鹽埕分局24日凌晨在五福路橋執行巡邏勤務，因有5、6輛機車男女雙載呼嘯而過，且多人未戴安全帽，警方因而呼叫線上警網取締。

17歲潘姓少年載著16歲葛姓女友躲避警方，結果機車直行五福四路底欲右轉鼓山路時，因車速過快，轉彎時車尾擦撞對向1輛自小客車，潘、葛兩人當場摔落在鼓山警分局門口前，幸好只有皮肉傷，警方訊後依公共危險罪將潘姓少年送辦。

(中時)