騙到樂陞股票 許金龍轉手大賺39億
台北地檢署偵辦樂陞案，發現許金龍無所不用其極套利，2013年起安排6家紙上公司偽裝成「策略性投資人」，五度以8折價格買入樂陞私募股票，再藉投資大陸Tiny Piece(TP)、同步公司機會簽訂密約，要求兩公司購買他的私人樂陞股票套現，大賺39億元。
檢方指出，只有「策略性投資人」得購買私募股票，但許金龍為了低價取得樂陞股票，竟安排Cinda基金、Eminent公司、葫蘆公司、百尺竿頭公司、Mega Cloud公司、Triple Cpllaboration公司擔任「策略性投資人」，並在公開資訊觀測站為不實公告。
許金龍透過紙上公司非法取得3萬8500張樂陞股票，為求脫手套利，2014、2015年藉由投資TP、同步公司，私下以個人名義與其經營團隊簽訂密約，要求經營團隊購買個人持有的樂陞私募股票。
起訴指出，TP經營團隊沈俊2014年以時價每股114元向許金龍購買樂陞股票，助許獲利12億7054萬元；同步公司熊俊則以每股95元買進許金龍個人持股，助許獲利26億4100萬元。
(中時)
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