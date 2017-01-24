寶島時代村新春博杯送百萬 推出「浪鼓舞神將」年度大戲

▲寶島時代村與賀歲電影「健忘村」合作推出招財、見旺紅包袋，現場打卡就免費送。（楊樹煌攝）

▲寶島時代村春節新推出趣味有趣的「懷舊人物實境秀劇場」。（楊樹煌攝）

春節將屆，草屯以復古風味享譽盛名的寶島時代村，將推出「新春博杯送百萬」及富有張力、讓觀眾瞠目結舌的「浪鼓舞神將」年度大戲，以嶄新風貌登場，將是民眾春節好去處。

寶島時代村的「金雞好運到，博杯送百萬」擲筊大賽，今年特別加碼100萬元獎金，現場只要連續擲筊20個聖杯即可帶回家，另外現場還有TOYOTA Altis汽車、gogoro電動車……等數10個大獎，民眾可於初一至初五來寶島時代村試手氣、拿好禮。

春節前往寶島時代村還可感受該村重金打造的60年代年節氛圍，包括大紅燈籠高高掛，街道穿梭的「古早人」、親切有趣的互動喜感、充滿喜慶的老店舖推出的「新春優惠專區」、趣味好玩的老童玩免費體驗…。

今年並有賀歲電影「健忘村」推出「招財、見旺」紅包袋大放送，初一至初五在村內打卡就免費送！還有各項精彩表演、美食小吃及優質伴手禮，讓大家感受不同世代的美好回憶！

(中時)