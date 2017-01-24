中市府推動「一次性用品」源頭減量計畫
垃圾減量帶頭做起！台中市政府逐步推動「一次性用品」源頭減量計畫，今年1月1日起，台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、台中州廳及市府所屬機關學校內所舉辦的會議訓練、集會或活動，全面禁用包裝飲用水、購物用塑膠袋；7月1日起，台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、台中州廳所舉辦的會議訓練、集會或活動則擴大禁用免洗餐具，盼從源頭減量，達到垃圾零廢棄目的。
環保局長白智榮表示，「一次性用品」容易衍生大量廢棄物，也造成資源浪費，為達垃圾減量目的，市府與所屬機關學校推動一次性用品源頭減量計畫，今年1月1日起，台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、台中州廳、市府所屬機關學校內所舉辦的會議訓練、集會或活動，全面禁用包裝飲用水、購物用塑膠袋；其中環保局率先在台中州廳的各項會議活動禁止使用各類材質免洗餐具等「一次性用品」。
7月1日起，包括台灣大道市政大樓、陽明市政大樓及台中州廳內機關等辦公場所內的各項會議、集會或活動，皆禁止使用各類材質免洗餐具等「一次性用品」，盼從源頭減量，達到垃圾零廢棄目的。借用市府場所舉辦各項會議活動的民間團體，也需配合該減量措施。
環保局指出，禁用「一次性用品」由市府及所屬機關與學校帶頭做起，以推廣宣導為主要目的，盼帶動市民及事業單位共同響應，呼籲民眾隨時自備餐具及購物袋，少用「一次性用品」及塑膠類產品，節省資源。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。