中市府推動「一次性用品」源頭減量計畫

台中市府推動「一次性用品」源頭減量計畫，鼓勵可重複性使用餐具。（圖／台中市府提供）

台中市環保局推動一次性用品源頭減量，由機關學校帶頭做起。（圖／台中市府提供）

垃圾減量帶頭做起！台中市政府逐步推動「一次性用品」源頭減量計畫，今年1月1日起，台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、台中州廳及市府所屬機關學校內所舉辦的會議訓練、集會或活動，全面禁用包裝飲用水、購物用塑膠袋；7月1日起，台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、台中州廳所舉辦的會議訓練、集會或活動則擴大禁用免洗餐具，盼從源頭減量，達到垃圾零廢棄目的。

環保局長白智榮表示，「一次性用品」容易衍生大量廢棄物，也造成資源浪費，為達垃圾減量目的，市府與所屬機關學校推動一次性用品源頭減量計畫，今年1月1日起，台灣大道市政大樓、陽明市政大樓、台中州廳、市府所屬機關學校內所舉辦的會議訓練、集會或活動，全面禁用包裝飲用水、購物用塑膠袋；其中環保局率先在台中州廳的各項會議活動禁止使用各類材質免洗餐具等「一次性用品」。

7月1日起，包括台灣大道市政大樓、陽明市政大樓及台中州廳內機關等辦公場所內的各項會議、集會或活動，皆禁止使用各類材質免洗餐具等「一次性用品」，盼從源頭減量，達到垃圾零廢棄目的。借用市府場所舉辦各項會議活動的民間團體，也需配合該減量措施。

環保局指出，禁用「一次性用品」由市府及所屬機關與學校帶頭做起，以推廣宣導為主要目的，盼帶動市民及事業單位共同響應，呼籲民眾隨時自備餐具及購物袋，少用「一次性用品」及塑膠類產品，節省資源。

(中時)