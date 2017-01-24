耗資2.9億元闢外環道 6月底海豐往返屏市拒塞車
台27線鹽埔至屏東市路段，不分上下班時間，短短1公里多的路程，卻要塞車10幾分鐘，長年來讓鹽埔與海豐地區居民困擾不已，年底增將完工的國3鹽埔交流道後，交通負擔加大，為此縣府爭取2.9億元，增設1條2.3公里的外環道，預計6月底完工。
台27線於海豐地區以南至屏東市區路段，受限都市計畫路寬由20至25公尺縮減為15公尺的雙向車道，導致長期交通壅塞，加上屏東交流道完成後，將加重台27線交通負荷，因此縣府計畫開闢外環道，來紓解台27線車流。
家住海豐的翁小姐表示，她因工作關係常往返屏東市區與海豐，幾乎每次都被塞在這條路上，且車流量大又有不少紅綠燈，短短1公里多路程需耗時10幾分鐘，顯得遙遠無比，希望增建外環道路能真正解決堵車問題。
縣長潘孟安表示，海豐外環道的闢建能解決交通壅塞問題外，6月將環評完成並進行發包的第2期外環道工程，將帶動市郊地區建設，串接屏東市蛋白蛋黃區的鏈結及整體發展，另外建設用地取得已做好徵收配套措施，期望工程提前竣工。
工務處長楊慶哲指出，海豐外環道用地徵收及地上補償皆已公告發放中，交通部公路總局核定總金費2.9億元，昨動工預定今年6月底完工，將可連接預計今年12月完工的二高屏東交流道，解決海豐地區的壅塞與市民通往高速公路需經由麟洛、九如系統的窘境。
(中時)
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