紀淑如帶頭拍片防詐騙 保婦200萬老本
再過4天，將迎接金雞年到來。仁武警分局今日推出一支預防犯罪及交通宣導短片，前奧運跆拳道國手、鳥松分駐所長紀淑如領軍7位帥「鴿」、警花搞笑跳舞，澄清湖、佛光山景點入鏡。特別的是，紀淑如前天也阻止老嫗遭詐騙，保住200萬老本。
仁武分局長李金龍突發起想，鼓勵同仁在年節前夕拍攝短片宣導，靈感來自於一支信用卡廣告，男主角跑片全世界跳著自創舞蹈，仁武分局8名平均年齡20多歲的同仁，花了逾13個小時拍攝、跳了不下30次舞蹈，直呼差點虛脫。
影片開頭由紀淑如使出招牌跆拳道動作「下旋」，同仁走訪轄區知名及私房景點，包括佛陀紀念館、義大世界、大樹舊鐵橋、斜張橋、圓山大飯店，以及小希臘莊園、1300藝術中心，達到預防犯罪、遵守交通觀念，同時帶民眾飽覽風景。
紀淑如笑說，拍片一開始大家放不開，後來樂在其中，甚至想再跳下去，她認為犧牲形象搞笑演出，能有效加強宣導。前天，一名68歲老嫗接獲詐騙電話，原本聲稱要領200萬當枕頭睡覺，但在她勸說下，突破老嫗心防，成功保住老本。
幕後工作人員、偵查隊員朱柏叡還爆料拍片趣事，有名中年男子看見紀淑如，猶如見到大明星，特地回車上拿筆記本索取簽名。執得一提的是，這支影片還融合時下最流行的「狂新聞」、假人遊戲、雞舞等元素，影片PO網獲得民眾好評。
(中時)
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