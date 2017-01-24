走訪樂野部落 台鐵推森鐵遊輪式列車

我要評比

搭乘森鐵郵輪列車玩部落，台鐵今天宣布，將推出樂遊拉拉吾雅郵輪式列車，3月1日至4月26日每週三行駛，遊客可造訪樂野部落，品味咖啡。

傳說，遠古時代鄒族人因大洪水逃到玉山避難，洪水消退後，天神Hame走入美麗的楓香之地lalauya (拉拉吾雅)搖動楓樹，果實抖落便立地成人，成為現今的「樂野」部落。

台鐵表示，樂野部落的迷糊步道原稱米洋溪步道，全長約2.3公里，蜿蜒米洋溪畔，天性開朗的鄒族村民取「米」、「湖」諧音，命名為「迷糊步道」，近年來更發展出新興農特產咖啡，成為獨特的部落觀光文化。

台鐵也推出森鐵遊輪式列車，包含森鐵嘉義站至奮起湖站去回程票價、不插電咖啡體驗、導覽解說及中餐，每套1200元，3月1日至4月26日每週三行駛，總計開行9梯次，每梯次限量100名，民眾可上台鐵森林鐵路網站查詢。1060124

(中央社)