檢勘查晶華酒店 未依規定施作中間扶手
台泥董事長辜成允在晶華酒店摔倒不治，北檢檢察官下午3時重回現場勘查。初步了解，共16階，每階約長19公分、寬約380公分，但現場並未依建築規定施作「中間扶手」。
台泥集團董事長辜成允21日晚間於台北晶華酒店參加喜宴，離開時不慎從3樓樓梯摔落2樓半平台，經送往馬偕、振興醫院急救後，仍於昨天上午宣告不治，享壽63歲。
此意外也引起外界質疑晶華酒店公共安全是否出現漏洞。
台北地檢署為釐清案情，下午3時許由主任檢察官吳淑雲、承辦檢察官吳文琦重會發現場勘查，並詢問相關人員案發時的狀況，至於辜成允當時有無喝酒過量或使用手機不慎失足，仍待檢警進一步釐清。
初步了解，案發現場的樓梯共有16階。每階長約19公分、寬約380公分，並未符合「建築技術規則」的規定，在長超過300公分的情況下，必須施作「中間扶手」。
台北市都發局發言人兼正工程師洪德豪表示，「建築技術規則」建築設計施工篇第二章第36條第2款規定，樓梯寬度若超過3公尺必須加設中間扶手，案發地點並沒有設置，建管處後續將會行政指導，協助改善。
洪德豪也說，中央訂定的公共安全檢查項目中，主要針對「樓梯座數」、「樓梯步行距離（逃生動線）、「樓梯間裝修材料（防火避難）」、「樓梯寬度」做重點查核，但「扶手欄杆」及「樓梯級高級深」不在安檢項目中。
洪德豪指出，晶華飯店屬於國際級觀光飯店，公安檢查必須每年申報一次，近年來也都合格，但飯店業者還是都會投保公共意外責任保險，作為風險補救機制。1060124
(中央社)
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