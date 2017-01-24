Running Man不停播了 6成員繼續跑
南韓SBS電視台今天宣布，由於海內外粉絲對綜藝節目「Running Man」將停播深表遺憾與不捨，SBS決定與6名成員和節目組繼續拍攝。
南韓媒體Herald pop今天報導，「Running Man」取消了預定2月停播的計畫，6名成員決定與節目組和SBS繼續向前奔跑。
SBS電視台透過官方新聞資料表示，「因為改版所引發的不愉快事件，於2010年最初企劃『Running Man』的SBS藝能本部長南承龍（音譯）已於今年年初會晤『Running Man』」的6名成員，向成員們表達了歉意。透過對話和溝通，也與6名成員達成共識，決定原班人馬繼續與『Running Man』走下去」。
SBS新聞資料說，「要做出這樣的決定也是非常不容易，再次對做出辛苦決定的成員們表示衷心感謝，為了報答過去7年來喜愛『Running Man』的觀眾們，以後一定會做出更好更精彩的節目」。
據報導，原本打算改版的「Running Man」，仍將維持過去的形態。1060124
(中央社)
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