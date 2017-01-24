兒童死傷 交通事故蟬聯第一

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靖娟基金會統計105年兒童事故傷害新聞，「交通事故」已連續兩年蟬聯兒童死傷原因的首位，其中自小客車未正確使用安全座椅是一大原因。

靖娟基金會根據IBABY愛寶貝親子網蒐集的105年台灣兒童事故傷害新聞，排除兒虐、性侵類別後共有236件，共導致86位14歲以下兒童死亡，327位兒童受到身體或心理的創傷。

進一步分析死傷原因，交通事故共造成89人死傷，其次是疏忽照顧的73人、建物或設施事故31人；交通事故已連續2年居兒童死傷原因首位。

靖娟基金會指出，兒童發生交通事故，多與未正確使用安全座椅有關。15日高速公路就曾發生3歲女童遭拋出車外身亡，家長坦承未正確安裝安全座椅。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，許多家長對安全座椅仍一知半解或心存僥倖，其中關鍵在於安全座椅需以安全帶固定，不同年齡層的兒童，也需使用不同的保護裝置。

林月琴說，年假期間家長常帶著孩子開車出遊，稍一疏忽都可能有性命危險，家長應提升安全知能和敏感度，也建議政府單位除了消極的開罰外，也要透過各種管道教導民眾正確使用安全座椅。1060124

(中央社)