失智藥給付疑太嚴 健保署籲醫界給建議

失智症用藥健保給付條件，遭家屬質疑過於嚴苛。健保署今表示，失智症用藥過去曾一度放寬，目前規定用藥後退步2分以內，都可繼續用藥，呼籲醫界可提出放寬新標準。

衛福部健保署主任秘書沈茂庭今天受訪時表示，健保給付的失智症用藥有口服藥也有貼片，最初的給付規定是，患者用藥一定期間後，若是經量表評估沒進步，則認定藥物無效，不繼續給付。

但有醫界反映標準過嚴，認為失智症患者可能因年齡增長，即便用藥仍難避免惡化，沈茂庭說，為此已將標準放寬為退步2分以內都可繼續用藥，若退步2分以上才須停藥。

沈茂庭指出，近期有接到意見，認為失智症患者是否符合用藥資格，應由醫師自行訂定，但如此一來將失去客觀評斷標準，呼籲神經等相關醫學會可提出建議，擬定客觀的標準，供各界進一步討論。1060124

(中央社)