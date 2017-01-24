震災奪至親太痛 曹瑋瓴怕週年那一天
0206震災時在倒塌的維冠金龍大樓中受困達52小時的女子曹瑋瓴，身上的傷經由治療與復健可回復到一定程度；但先生與孩子在她身邊辭世的痛，永遠烙在心中。
「愈接近週年的那一天感覺就愈強烈，心裡真的很害怕那一天到來」。曹瑋瓴說，至今還是不敢回去維冠舊址，連大樓前的永大路都不敢經過；因為還沒有勇氣去面對那個地方，也沒有打算出席市府今晚在維冠舊址辦的圍爐活動。
45歲的曹瑋瓴原本與先生、孩子及公婆一起住在已倒塌的台南維冠金龍大樓G棟7樓；去年2月6日地震發生當天，家住台北的大伯帶妻女回南部過年，也住家中。但在強震過後，當天家裏的8個人中，只有她順利獲救。
因為右手及左腳在受困時被壓了太久，手原本無法舉起、手掌不能握合；左腳外側沒有知覺，只能依靠輪椅行動，很多事情要靠家人協助。
曹瑋瓴積極復健，在奇美醫學中心復健團隊的協助下，有了很大的進步，她也展現出樂觀的一面；但一提到地震當天的情景，眼淚馬上潰堤而下，也不太願意再去回想。
她說，剛開始復健時曾好幾次想要放棄，也常常感到沮喪；直到一名好朋友告訴她，「妳在為妳失去的孩子難過時，有沒有回頭看看，妳的母親正在為她的孩子難過」。
這句話打醒了曹瑋瓴，提醒她也是為人子女，一定要站起來。
「這一年來我學會了謙卑。」曹瑋瓴說，從小到大其實沒有遇過什麼逆境，進入職場後也算一帆風順，好像比較不會為別人著想。受傷以後，原本像刷牙、吃飯、洗澡等可以自己來的簡單事情，卻每一項都需要別人幫忙，真的體悟到很多事，也學會更尊重別人。
她說，因為接受了很多社會的關心與幫助，希望有一天也能回饋社會更多；除了現在已經有能力做的，拿紅包送給需要幫忙的經濟弱勢傷病患，也規劃有朝一日可以環島，深入更多社會角落，把社會給她的愛再傳給更多人，變成一個善的循環。
曹瑋瓴表示，手機裡面還保留著先生的LINE帳號。「想他的時候就LINE給他幾句」。她說，雖然訊息已經不會變成「已讀」，但她相信，先生一定能收得到。1060124
(中央社)
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