張五岳：一國兩制香港經驗 不影響台灣
淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天說，「一國兩制」在香港的實行狀況如何，理論上對台灣應該沒太大的影響力。台灣與香港主客觀情勢不一，不用在這個議題上特別操作。
台北經營管理研究院今天舉行「2017中國大陸變化與台灣對策論壇」，張五岳出席發表「「兩岸關係變化與對策」專題演講。現場民眾提問，北京對香港採取一國兩制，台灣可以從中得到什麼借鏡？張五岳回答時，作上述表示。
張五岳強調，台灣就是台灣，香港就是香港，兩者土地面積不一樣，和大陸互動、關係不一樣，一個殖民地、一個非殖民地，因此「一國兩制」在香港不管實行得好或不好，理論上對台灣應該沒太大的影響力，不用特別在這個議題上操作。
他比喻，「香蕉和雞腿硬要比，我只能說都是食物，但很難去比較有什麼特別和可以總結的經驗」。
張五岳表示，「一國兩制」這個模式既然不適用於台灣，何苦擔心「一國兩制」在香港成功，會對台灣造成壓力；又何苦詛咒「一國兩制」一定要失敗，才能免除「心頭大患」，都是很荒謬的。
張五岳說，雖然北京認為香港與台灣地位是一樣的，「就尊重大陸的看法」；張五岳也不認同外界所謂「今日之香港就是明日之台灣，或今日之台灣就是明日之香港」的說法。
針對兩岸關係，張五岳在演講中說，若未來兩岸關係無法磨合出互信與諒解，北京2020年可能會對台灣大選做出重大干預；此外，2021年是中共建黨百年，2022年是中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大），事涉中共總書記習近平是否交棒。1060124
(中央社)
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