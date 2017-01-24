樂陞案移審北院 許金龍：士可殺不可辱

我要評比

台北地檢署今天偵結樂陞案，起訴董事長許金龍等10人。案件下午移審台北地方法院，許金龍到庭，否認檢方所指的七大罪狀，也說「士可殺、不可辱」。

目前移審庭仍持續進行中。1060124

(中央社)