瑞典報告：情趣用品比兒童玩具安全
瑞典當局在今天公布的報告中指出，含危險化學物的情趣用品，數量低於兒童玩具。
法新社報導，瑞典化學署（Swedish Chemicals Agency）2016年調查44種進口到瑞典的情趣用品，發現2%含有禁用化學物質。
瑞典化學署2015年調查112種瑞典販售的玩具，發現15%含有禁用化學物，包括鉛。
該署的稽核員藍斯楚姆（Frida Ramstrom）表示：「有點讓人訝異，我們是第一次做這種研究。」
化學署2016年檢驗的44種情趣用品，僅1種塑膠陽具驗出禁用物質：恐會致癌的氯化石蠟（chlorinated paraffins）。
化學署表示，難以判定為何有較多兒童玩具內含有毒物質，但原因之一或許是情趣用品常是較大型的公司進口，大公司可能會對廠商施壓，要求他們不要用有害物質；而兒童玩具則常由較小型的公司進口，小公司往往較無權力提出這類要求。
該署檢驗44種以人工皮革和綑綁膠帶製成的情趣用品，其中3種含1種超出0.1%含量門檻的塑化劑。
當局未禁止情趣用品使用那種塑化劑，但這種塑化劑可能影響人體荷爾蒙平衡並造成不孕，歐洲聯盟將其列入「極高疑慮」清單中。1060124
(中央社)
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