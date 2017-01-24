4月女嬰哭鬧遭父重摔施暴 搶救多日仍不治

苗栗縣31歲黃姓男子與有輕度身心障礙妻子去年生下第四胎女兒，本月5日妻子回娘家，獨自照顧4名小孩的黃父疑受不了4個月大女兒哭鬧，施暴重摔女兒，頭部重創送醫急救多日仍宣告不治，檢警今相驗遺體，將解剖釐清死因，並將黃父函送地檢署。

警方調查，黃姓男子與有輕度智能障礙妻子，育有8歲、5歲、3歲兒子以及4個月大女嬰，全靠黃男做板模工賺錢養家，但工地工作不穩定，收入不穩定，黃男因躲債居無定所，去年11月因女嬰哥哥轉學手續沒有辦好，變成中輟生被通報，縣府列入高風險家庭關懷。

本月5日黃男獨自照顧4名子女，因受不了女兒哭鬧，先打了2巴掌試圖安撫不成，女兒反而哭得更厲害，他一時失控將女兒高舉往床邊重摔，女嬰頭部撞到床頭櫃，當場失去意識，黃男上廁所出來後發現女兒沒有呼吸趕緊送醫，轉往中國醫藥大學兒科加護病房救治，經半個多月治療，23日下午出現血壓、心跳下降，施打多劑強心針，當晚仍宣告不治。

醫院懷疑女嬰受虐，通報警方及社政單位，警方約談黃父，他起初辯稱是哥哥抱妹妹時不小心滑落，不慎滑落頭部撞地，後來才坦承動手對女兒施暴。

檢警今相驗，明天將解剖釐清死因，警方將黃父已依涉嫌殺人未遂、違反兒少法以及家暴法函送地檢署。苗栗縣政府社會處指出，黃家另外3名兒子暫由阿姨及外祖父母協助照顧，介入了解暫無受虐情形，已先申請暫時保護令。

(中時)