春節期間 台中各大醫院門診時間看這裡

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農曆春節期間往往是流感疫情的高峰期，而根據衛福部統計，腸胃炎、感冒及外傷，分別為年節期間求診最多的疾病，為方便民眾就醫，台中地區部分醫院特別於春節假期間開設特別門診，同時提醒民眾切記大吃大喝，才能歡喜過新年。

台中榮總從除夕至大年初二全部門診暫停，大年初三、初四推出特別門診，提供民眾就醫的照護需求。衛福部台中醫院除夕上午正常門診，初一有內、外科與婦產科、兒科、家醫科特別門診，初二門診暫停，初三開始恢復部分科別門診。

中山附醫從除夕到大年初三暫停正常門診，但除夕、初一及初三開設類流感、外科與兒科的特別門診，初四恢復正常看診。中國附醫除夕上午正常門診、下午至初二門診暫停，初三恢復部分門診，並因應流感疫情可能升溫，春節假期期間開設類流感特別門診。

澄清醫院除夕上午開放部分門診，除夕下午及初一、初二全部門診暫停，初三開始恢復部分門診。亞大醫院春節期間急診不打烊，但門診部分從除夕下午到初二休診、初三恢復正常門診。林新醫院初一上午正常門診，下午起至初二暫停門診，初三起恢復門診。仁愛醫院除夕晚間門診暫停至初二，初三恢復門診。

(中時)