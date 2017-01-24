世大運選手村完工在即 外勞控建商「用完就丟」

林口世大運選手村完工在即，台灣國際勞工協會卻砲轟承包工程的皇昌建設將117名印尼籍勞工「用完就丟」，今天率5、60人至勞動部陳情，指控雙方簽約為期3年，如今2年多卻不續聘，但皇昌持續從國外引進新外勞，要求前一批外勞返國或轉換工作，懷疑與仲介聯手鑽就服法第52條漏洞，以便賺取仲介費，要求勞動部介入調查、儘速補救漏洞。

協會指出，皇昌建設與117名印勞簽約自2013年8月10日至2017年2月10日，但實際入境分散於不同時間點，以致實際來台工作時間約1至2年不等，最短甚至只有10個月，但所有人均收取3年計算11至12萬元仲介費，卻工作不到3年。

協會表示，就服法52條外勞期滿免出境通過後，勞動部要求雇主要在期滿2至4個月前表達是否續聘，若不續聘必須協助轉換，但勞動部轉換雇主網路平台中僅10多名外勞資料，且因多數業者傾向從國外引進移工，工人不易轉換工作。

協會指出，就服法52條通過後，頻傳仲介違法向移工收取期滿續約或轉換費用，或拖延手續導致移工超過期限遭遣返，以便從國外引進新移工賺仲介費，盼勞動部檢討漏洞。

勞動部澄清，本案癥結在於雇主是否以虛偽意思表示與外籍勞工訂立勞動契約，與新制無關；另外籍勞工主張遭超收仲介費、苛扣加班費，查證屬實將依法處分違法雇主及仲介公司，絕不寬貸，也將協助外籍勞工轉換雇主或工作。

勞動部指出，這些外籍勞工的聘僱許可期限將於106年2月屆滿，若仍未找到新雇主接續聘僱，依規定應於期限屆滿前返國，可能誤以為聘僱許可期限均為3年，認為權益受損。

勞動部說明，雇主若於訂立勞動契約時，若為虛偽意思表示，使外籍勞工誤信而受有損害，可依勞基法不經預告終止勞動契約，並向雇主請求資遣費；若因而受有損害，亦得依民法規定，循民事訴訟途逕向雇主請求損害賠償。

勞動部指出，該案目前已循勞資爭議處理方式，於新北市政府勞工局進行爭議協調中，勞動部將依協調結果處理。

(中時)