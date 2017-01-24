檢赴晶華酒店勘驗 樓梯未依規定施作中間扶手

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北檢檢察官24日會同警方及目擊者到晶華酒店勘驗辜成允摔倒現場，鑑識中心人員在事發的樓梯丈量、採證，並試圖還原意外發生經過。（中央社）

（17：49 更新內文）台泥董事長辜成允在台北晶華酒店摔倒昏迷後送醫不治，台北地檢署昨日完成遺體相驗，認定為意外死亡。但為釐清晶華酒店階梯設置是否符合規定，承辦檢察官今日前往現場勘驗，釐清是否涉及業務過失致人於死等刑責。

北檢檢察官下午3時重回現場勘查。初步了解，共16階，每階約長19公分、寬約380公分，但現場並未依建築規定施作「中間扶手」。

(中時)