年前天九牌聚賭 查獲賭客22人
高巿警鼓山分局24日凌晨在旗津區中洲三路查獲天九牌職業賭場，帶回賭客22人，查扣賭資73萬3500元、抽頭金5600元，23歲卓姓、33歲吳姓、44歲倪姓與21歲葉姓等4工作人員依賭博罪送辦。
鼓山分局日前接獲報案，指中洲三路一處民宅，近來深夜常有不明人士進出，因音量過大干擾附近民眾作息，經派員查訪，發現民宅疑似經營賭場。
警方佈線埋伏，於24日凌晨3時30分許，趁賭客進出賭場開門時直搗賭窟，當場查獲22名賭客以天九牌聚賭，扣獲賭資73萬3500元、抽頭金5600元以及膠質天九牌2盒、無線電傳呼機3台、骰子3盒等。
警方調查，賭場是由卓男夥同吳男及葉男向倪男承租，並共同經營。
(中時)
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