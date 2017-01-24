去年失婚又失財 王寶強預告2017振作重來

王寶強透露未來會多花時間陪小孩。（圖／達志影像）

大陸男星王寶強去年8月閃電宣布和妻子馬蓉離婚，並爆主因與經紀人宋喆介入有關，不久傳出王寶強財產遭馬蓉捲走，使他頓時之間失婚又失財，最近王寶強接受專訪，仍對未來相當有信心，他決定將不好的事留在去年，新的一年他會為家人好好振作，多陪伴小孩。

去年慘遭戴綠帽等家醜纏身的王寶強，跨年夜時曾在微博喊話：「把所有悲傷留在2016。跨進2017開心起來……祝大家新年快樂」，對於失婚，王寶強曾表示自己就是打不死的小強，「厲害的是人家永遠打不倒你，你永遠站著」。

據《新浪娛樂》報導，本月底王寶強首部執導電影《大鬧天竺》將上映，為此他也展開宣傳行程，和許多媒體接觸，有人提醒他未來要多花時間陪小孩，參與他們的成長，王寶強則點頭說：「會的，2017年我要做的就是重新規劃自己，規劃工作與生活，要為家人站起來」。

(中時電子報)