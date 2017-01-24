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豐原藝術週推3大藝文表演 2／5起熱鬧登場

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豐原藝術週推3大藝文表演 2／4起熱鬧登場
豐原嘉年華會記者會，邀請豐原當地里長，用國樂樂器秀一段PPAP。（王文吉攝）
豐原藝術週推3大藝文表演 2／4起熱鬧登場
九天民俗技藝團與選秀歌手林宗興，將在豐原嘉年華會有跨界演出。（王文吉攝）
豐原藝術週推3大藝文表演 2／4起熱鬧登場
2017中台灣元宵燈會小提燈將在田心公園的「春節序曲開春劇團表演」現場發送。（王文吉攝）
豐原藝術週推3大藝文表演 2／4起熱鬧登場
豐原區公所特製樂器扭蛋，做為親子闖關遊戲獎品。（王文吉攝）

中台灣元宵燈會豐原燈區場地正進行花博建設，為延續歷年春節傳統，豐原區公所決移師豐原體育場、田心公園舉辦「2017豐原藝術週．豐原嘉年華會」活動，邀請九天民俗技藝團與選秀歌手林宗興跨界演出，壓軸場次還有董事長樂團嗨翻體育場。

豐原區公所指出，2月5日田心公園舉辦「春節序曲開春劇團表演」，邀請台灣明華園總團演出，戲劇融合武術、民俗、雜技、音樂、舞蹈、美術等多元藝術，搭配精緻化的舞台、服裝和燈光設計，結合現代美學與傳統文化精神，現場並將贈送小提燈。

2月19日田心公園舉辦「葫蘆墩水岸花都國樂音樂會」，邀請在地優良表演團隊、創作國樂團、采風樂坊及結合九天民俗技藝團創意演出，現場設計親子闖關遊戲，讓民眾欣賞悠揚樂曲，還能藉由遊戲認識國樂與豐原在地文化之美。

2月25日豐原體育場舉辦「花現創意葫蘆墩音樂會」，邀請知名藝人歌手，包括動感時刻-林宗興、甜蜜女聲-朱海君、台語情歌-蔡佳麟、大心女神-朱俐靜、偶像男神-GTM與壓軸天團-董事長樂團等，帶來精采演出。

(中時)

關鍵字：豐原藝術週春節序曲開春劇團表演葫蘆墩水岸花都國樂音樂會花現創意葫蘆墩音樂會
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