豐原藝術週推3大藝文表演 2／5起熱鬧登場
中台灣元宵燈會豐原燈區場地正進行花博建設，為延續歷年春節傳統，豐原區公所決移師豐原體育場、田心公園舉辦「2017豐原藝術週．豐原嘉年華會」活動，邀請九天民俗技藝團與選秀歌手林宗興跨界演出，壓軸場次還有董事長樂團嗨翻體育場。
豐原區公所指出，2月5日田心公園舉辦「春節序曲開春劇團表演」，邀請台灣明華園總團演出，戲劇融合武術、民俗、雜技、音樂、舞蹈、美術等多元藝術，搭配精緻化的舞台、服裝和燈光設計，結合現代美學與傳統文化精神，現場並將贈送小提燈。
2月19日田心公園舉辦「葫蘆墩水岸花都國樂音樂會」，邀請在地優良表演團隊、創作國樂團、采風樂坊及結合九天民俗技藝團創意演出，現場設計親子闖關遊戲，讓民眾欣賞悠揚樂曲，還能藉由遊戲認識國樂與豐原在地文化之美。
2月25日豐原體育場舉辦「花現創意葫蘆墩音樂會」，邀請知名藝人歌手，包括動感時刻-林宗興、甜蜜女聲-朱海君、台語情歌-蔡佳麟、大心女神-朱俐靜、偶像男神-GTM與壓軸天團-董事長樂團等，帶來精采演出。
(中時)
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