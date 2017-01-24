北市：全面清查重購及土增稅退稅案
北市稅捐處說，依規定土地所有權人2年內買賣自宅用地，一定條件可退土增稅，但從即日起，全面清查已核准重購土地和退還土增稅案，若5年內有移轉等用途，將追補原退還稅款。
台北市稅捐稽徵處今天指出，依土地稅法第35條規定，土地所有權人在2年內，先買後賣或先賣後買自用住宅用地，符合一定條件，可就依繳納土增稅稅額內，退還不足支付新購土地地價金額。
稅捐處說，自即日起至3月31日止，全面清查已核准重購土地退還土地增值稅案件，若查獲5年內有移轉或改作其他用途者，將追補原退還的稅款。
稅捐處表示，經核准退稅的案件，稽徵機關自新購土地完成移轉登記日起，列管5年，若列管期間內，發現有移轉他人、出租、營業或無土地所有權人本人或配偶、直系親屬在該地辦理戶籍登記等情形，可依規定追補原退還稅款。
稅捐處說，重購土地必須有土地所有權人或其配偶、直系親屬辦理戶籍登記，才符合自用住宅用地要件，如因故遷出戶籍，除非是因子女就學需要、公務派駐國外或土地所有權人死亡等3項原因外，都可追繳原退還的土增稅。
稅捐處提醒納稅人，管制期間內辦理戶籍異動時，應注意相關規定，以免影響自身租稅權益；若需進一步瞭解相關地方稅法令規定，可撥打該處服務電話（02）23949211分機181、182，有專人提供服務及解答，或至稅捐處主網頁查詢。1060124
(中央社)
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