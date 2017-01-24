蜜棗又有新品種 珍愛春節登場
高雄區農業改良場發表蜜棗最新品種「高雄12號-珍愛」，這是在農友種植「高雄8號-珍寶」園裡所發現的芽條變異品種，具有多汁、櫥架壽命長等外銷潛力，春節登場。
高雄區農改場近20年來致力於蜜棗新品種的研發，至今已育成9個各具特色的品種，民國100年推出「高雄8號-珍寶」、民國102年推出爆漿蜜棗「高雄11號-珍蜜」，都顛覆傳統蜜棗果汁較少的印象，廣受消費者喜愛。
農改場表示，「高雄12號-珍愛」去年申請品種權，異於目前市場主流品種「中葉」、「高雄8號-珍寶」及「高雄11號-珍蜜」，外觀為卵圓形、翠綠色，甜脆多汁，果重平均約150公克、櫥架壽命長，有「珍寶」優點，但沒有「珍寶」易黃化及不耐冬季霪雨與高低溫差缺點，可望成為內、外銷主力品種。
「高雄12號-珍愛」去年5月授權高雄大社區農友蘇文財推廣栽培，目前約有10公頃(約2500株)，預計於1月開始採收至3月，春節將登場上市。1060124
(中央社)
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