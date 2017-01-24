警友會贈2萬加菜金 這派出所全拿來做公益

平鎮警方將警友辦事處贈送的加菜金購買禮盒，贈送轄內低收入戶。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮警分局的警友辦事處春節前致贈2萬元加菜金給分局各派出所，但宋屋派出所長姚金寶，在所內員警建議下，將全數加菜金向伊甸園社會福利基金會庇護工廠購買蛋捲禮盒，再轉送轄內42戶低收入戶家庭及獨居長者，讓歲末寒冬之際，增添溫暖。

姚金寶表示，平鎮警察之友會及廣隆宮，為了慰勞員警辛勞，特別在過年前致贈加菜金2萬元，犒賞在寒風低溫中辛苦執勤的員警，但所內同仁卻建議，希望能夠將這筆加菜金轉作公益，幫助更需要幫助的人。

所長姚金寶同意員警建議，因此向伊甸園社會福利基金會洽詢，並將加菜金向庇護工廠購買手工蛋捲禮盒，再將禮盒分送到轄內42戶低收入戶家庭及獨居長者，分享警方的愛心，所長姚金寶益表示，雖然東西微薄，但卻是警方心意，希望此舉能拋磚引玉，在歲末寒冬之際，一起來關心社會族群。

(中時)