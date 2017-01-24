持毒遭逮 辯思念亡父吸毒療傷

從事鐵工49歲方姓男子22日晚上6時許從鳳山大東二路一間超商走出時，因看到高巿警保大警車，神色有異準備快閃，警方見狀上前盤查，方男慌張將口袋毒品隨手亂丟，仍遭員警識破，被查獲安非他命0.25公克。方男供稱因前些日子父親驟逝，心情不佳才會吸毒，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)