小彬彬復合生變！爆妻「要我媽搬出去」
小彬彬去年8月與第二任妻子小君鬧婚變，原本決定要離婚的兩人，之後又上演大復合，決定不離婚了。只是好景不常，小彬彬今(24日)坦言與小君雖然沒離婚，但也沒和好，雙方關係很僵，更爆料小君要婆婆搬出去，才願意回家。
小君昨日在臉書PO出28歲慶生照，照片與生日願望皆沒有小彬彬的份，令人好奇夫婦倆目前狀況。據《蘋果日報》報導，小彬彬坦言雖然講好不離婚，但也沒有和好，自去年11月開始打了數通電話給小君和她家人，想和兒子萌萌彬說話都沒辦法。
小彬彬接著更爆料，小君當時曾開出條件，表示要婆婆搬出去，才願意搬回家，雖然小彬彬母親也願意搬出去，但小彬彬拒絕，直言「怎麼可能」；不過小君則認為兩人已和好，因為不再吵架了，但也坦承與丈夫目前沒交集。
(中時電子報)
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