烏日警分局募物資 助弱勢戶過好年
幫貧困的弱勢民眾過好年，台中市警局烏日分局特別關懷烏日、大肚及龍井地區的低收入戶與獨居老人，並結合警友辦事處、義警中隊、民防中隊等單位，藉由警民合作的方式募集白米、棉被與乾糧等物資，盼溫暖200戶弱勢民眾的心。
警方指出，住在烏日區中華路的70歲詹姓老阿嬤育有3名兒子，但長男數年前遭機器壓斷左手臂、次子3年前工作時跌落導致半身癱瘓，屋漏偏逢連夜雨，詹婦的丈夫去年6月間更發現罹患口腔癌，導致全家生活陷入低潮，她的小兒子不堪家庭重擔、選擇上吊自殺。
有感於詹婦全家生活困頓，她還得照顧年幼的孫子，烏日派出所長蕭家成主動幫她協請善心人士協助支付其幼子的喪葬費用，料想不到的是，詹婦的二兒子也在去年底因病猝逝。警方指出，為幫助詹婦一家能好好過年，昨天特別協請烏日警友辦事處副主任黃文芳捐贈白米1500斤，其中65斤贈送給詹家，幫他們度過難關。
烏日分局指出，今年共募得2000斤愛心雜糧，除了白米，另有沙拉油、米粉、麵條、罐頭等物資，分送給200戶弱勢戶，盼藉此達到拋磚引玉的效果。
(中時)
關鍵字：烏日
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