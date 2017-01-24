永和警掃蕩非法計程車 觀光客安心搭

我要評比

永和警分局為防制計程車駕駛人違規（法）營業現象，連續3天規劃取締勤務。（葉書宏翻攝）

永和警分局為防制計程車駕駛人違規（法）營業現象，連續3天規劃取締勤務。（葉書宏翻攝）

永和警分局為防制計程車駕駛人違規（法）營業現象，連續3天規劃取締勤務。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，日前發生計程車司機性侵韓國女遊客事件，新北市永和警分局為防制計程車駕駛人違規（法）營業現象，連續3天規劃勤務，在轄區觀光景點、計程車招呼站、觀光飯店、娛樂場所等地方，展開強化計程車稽查取締專案勤務。

專案勤務以取締計程車駕駛人未依規定使用「新式執業登記證」的違規行為包括：「未領執業登記證之汽車駕駛人駕駛計程車營業」、「未辦理換證（新式執業登記證）」、「執業登記證以他物遮蔽」、「執業登記證（正證或副證）未依規定置放或置於左後椅背」、「使用偽造、變造執業登記證」等項目為重點。

分局長葉爾煙強調，民眾搭車時，務必察看車內儀表板右側及右前座椅背後方有無置放印有反光雷射標籤的執業登記證，並對照相片與駕駛人是否符合。

提醒民眾如果發現計程車的執業登記證不易辨識時，請勿搭乘，並請記下車號向當地警察局報案，共創良好的乘車環境。

(中時)