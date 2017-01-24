Hold住動感歌星招牌　曹西平《大熱門》裹束腹狂舞

曹西平裹著束腹賣力勁歌熱舞。（三立提供）

曹西平裹著束腹賣力勁歌熱舞。（三立提供）

資深藝人難道就要被潮流淘汰？曹西平突破資深藝人沒有表演舞台的窘境，三立《綜藝大熱門》日前票選2016網路最愛十大表演內容，參與投票人次高達85萬，曹西平穿著束腹勁歌熱舞的「舒服的束腹1.0」，深受年輕人喜愛，也再次擦亮自己「80年代動感歌星」的招牌。

曹西平領獎後將「舒服的束腹1.0」升級為2.0版，加入螢光特效，大甩螢光棒。他說，為了這個表演，練到手都扭到了。

(中時)