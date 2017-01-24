春節期間 桃園市東眼山、拉拉山只休除夕

桃園市復興區因林木眾多，林務局新竹林區管理處也和警方合作，春節期間嚴防山老鼠。(本報資料照片)

春節即將來臨，林務局新竹林區管理處轄屬東眼山、拉拉山巨木區將於除夕休園，大年初一開始正常開放，新竹林管處表示，民眾在豐盛的春節大餐之後，也可以安排有益身心健康的森林健行活動。

此外林管處也說，過年期間已啟動「檢、警、林聯繫平台」，於春節假期加強國有林班地巡查工作，杜絕山老鼠利用連假期間蠢動的機會。大溪警方也表示，針對春節期間山老鼠問題，將持續保持與新竹林區管理處大溪工作站的情資連繫，一有線索立即發動聯合查緝及互相支援。另本分局也已實施「閃耀守護台七線」勤務，配合山地各所機動聯合路攔、檢務使山老鼠無所遁形。

(中時)