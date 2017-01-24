潘懷宗／少吃鹽難防高血壓？心血管患者愛吃這些！

一份刊登在《美國心臟病學期刊》（American Journal of Cardiology） 之研究報告亦指出，糖分也是導致高血壓的元凶之一。圖片來源：健康365

面對冷冽的冬季，心血管的保養尤為重要，少鹽一向是保護心血管的首要對策，不過一篇由美國中部心臟研究所（Mid America Heart Institute in Kansas City）之研究團隊刊登於《開心》（Open Heart）期刊的研究報告指出，「少糖」，特別是果糖，比少鹽更能預防高血壓及心血管疾病發作的風險。

目前全球有將近18萬人因為過量飲用含糖飲料、引發相關疾病致死。現今美國人平均一年食用35～69公斤的糖，相當於每天吃下24～47茶匙（約120克～235克）。研究人員發現，每日飲食中攝取糖分添加物量超過總熱量25％（125克糖）的人，與每日攝取糖分添加物為總熱量10％（50克糖）的人相比，前者罹患心血管疾病的風險竟高出3倍。

美國愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）的家醫科醫師尚恩‧盧肯（Sean Lucan）指出，其治療高血壓病患時發現，極為低量的鹽對於血壓的改善，並沒有特別顯著，每日應攝取3至5克的鹽，才是最健康的量，如果刻意將鹽的攝取量降低到3克以下，反而對身體有不利之影響。

一份刊登在《美國心臟病學期刊》（American Journal of Cardiology）之研究報告亦指出，糖分也是導致高血壓的元凶之一。研究作者堪薩斯市聖路克美國中部心臟研究所（Saint Lukes Mid America Heart Institute）迪尼科蘭頓尼奧（DiNicolantonio）博士指出，相較於鹽，糖與高血壓的關連性比鹽更強，因此少鹽之外，也必須少糖，不可輕忽。

此外，《美國心臟病學期刊》一篇來自康乃狄克州德比市格里芬醫院（Griffin Hospital）的調查報告，共分析超過四十一萬筆資料，結果發現含糖飲料與高鈉飲食一樣，喝多或吃多，都會讓罹患高血壓的風險升高。常喝含糖飲料的人，比一般人罹患高血壓的風險，最高暴增至七成，平均每天喝三瓶含糖飲料的人，風險更是暴增逼近九成。

對抗高血壓及心血管疾病的飲食，顯然更應針對糖分攝取去著手，且國人膳食指南也應該多提醒民眾注重含糖食品的危害，才能常保健康。

水果和蔬菜中的天然糖分對人體健康不會造成危害。但飲食中的糖分添加物，如加工食品和果汁、汽水等飲料中最常見的單糖果糖 （Fructose）、玉米糖漿調味劑等，則會加重對於心血管疾病的危害，不可不慎。

(中時電子報)