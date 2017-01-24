北京機場春運高峰 45秒起落一架飛機

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中國大陸北京首都國際機場24日民航春運返鄉旅客人數掀起高峰。北京機場統計，春運高峰時段每天有超過1900架飛機起飛，最忙碌的時刻每45秒起落一架飛機。

中新社報導，中國大陸2017年春運自1月13日啟動；春運期間，北京國際機場預計進出旅客將超千萬人次。

截至22日，北京國際機場春運期間共起降航班達1.7萬架次，運送旅客279萬人次，日均客流量約27.9萬人次。北京機場今天境內起飛旅客人數預計達11.6萬人次。

報導指出，大陸民航在2017年春運期間預計執行航班47萬班，投放座位數超7000萬個；客運量預計達5830萬人次，年增10%，增速在各種交通運輸方式中排名首位。1060124

(中央社)