診所醫師支援小醫院急診 加碼補助

為避免地區醫院因醫師不夠，病人變少掉入惡性循環，健保署2年前開始補助大醫院醫師到小醫院支援門診，今年再新增讓基層診所醫師支援小醫院急診，更加碼調高補助。

健保署副署長蔡淑鈴今天表示，地區醫院因為醫師不夠，導致患者減少、愈來愈弱勢，因此民國104年起開放醫學中心醫師支援地區醫院的門診，不限門診每一診給付2600點（每點約新台幣1元）。

根據統計，104年共有38地區醫院接受支援，239名醫師協助看診約5198診次，以外科、內科、骨科占大宗；105年上半年共有39醫院接受支援，230名醫師協助4314診次看診，以內科、骨科、泌尿科為主。

蔡淑鈴指出，今年起除地區醫院門診外，另開放基層診所的皮膚科、眼科、耳鼻喉科、小兒科醫師，到地區醫院急診協助，並將點數調高到每診3500點，不論是醫師支援急診、支援門診，一體適用。

不過，她強調，這種支援性質的給付僅限不同體系的醫院，如同體系內、關係企業醫療院所的醫師相互調度，則不在給付範圍內。1060124

(中央社)