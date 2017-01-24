診所醫師支援小醫院急診 加碼補助
為避免地區醫院因醫師不夠，病人變少掉入惡性循環，健保署2年前開始補助大醫院醫師到小醫院支援門診，今年再新增讓基層診所醫師支援小醫院急診，更加碼調高補助。
健保署副署長蔡淑鈴今天表示，地區醫院因為醫師不夠，導致患者減少、愈來愈弱勢，因此民國104年起開放醫學中心醫師支援地區醫院的門診，不限門診每一診給付2600點（每點約新台幣1元）。
根據統計，104年共有38地區醫院接受支援，239名醫師協助看診約5198診次，以外科、內科、骨科占大宗；105年上半年共有39醫院接受支援，230名醫師協助4314診次看診，以內科、骨科、泌尿科為主。
蔡淑鈴指出，今年起除地區醫院門診外，另開放基層診所的皮膚科、眼科、耳鼻喉科、小兒科醫師，到地區醫院急診協助，並將點數調高到每診3500點，不論是醫師支援急診、支援門診，一體適用。
不過，她強調，這種支援性質的給付僅限不同體系的醫院，如同體系內、關係企業醫療院所的醫師相互調度，則不在給付範圍內。1060124
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。