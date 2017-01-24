訪援助中心 哈利：軍人應具黑色幽默感

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英國哈利王子造訪協助退役軍人對抗焦慮、抑鬱、壓力、憤怒和酗酒問題的「英雄恢復中心」時表示，軍人必須具備「黑色幽默感」，才能面對在衝突地區服役後的生活。

路透社和英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，哈利王子在英格蘭南部威爾特郡（Wiltshire）蒂德沃思（Tidworth）探訪「英雄恢復中心」（HelpFor Heroes Recovery Centre）時，獲悉更多有關於戶外活動的療效。哈利曾兩度前往阿富汗海曼德省（Helmand）服役。

哈利王子對這些退役軍人說：「許多平民百姓無法理解黑色幽默感，有時還會皺眉表達不悅，但…沒有它，你們無法完全康復，這應該成為…復原程序的一環。」

「英雄恢復中心」向退役軍人和其家屬，以及仍在服役者的家屬提供免費且保密的協助。

自2007年成立以來，「英雄恢復中心」已協助1000名退役軍人取得援助管道。（譯者：中央社劉文瑜）1060124

(中央社)