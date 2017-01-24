連署高鐵南延送高麗菜 盼衝10萬人

我要評比

屏東縣議會日前發起高鐵南延屏東連署，屏東縣副議長江維屏等人今天在鹽埔鄉新圍慈天宮舉辦連署，現場同時準備500顆高麗菜送給民眾，希望大年初一前能達到10萬人連署。

高鐵南延屏東話題發燒，除了縣議會發起連署外，社團和學界也發表聲明支持，民進黨屏東縣黨部也發動各鄉鎮黨部連署。

江維屏表示，當年他在鹽埔鄉長任內就積極爭取設置國道3號鹽埔交流道，結果12年後才動工，爭取高鐵南延雖然是一條很長的路，但一定要讓中央聽見地方的聲音。

江維屏表示，年前返鄉再凸顯屏東交通不便，希望能趕在大年初一總統蔡英文南下故鄉屏東發紅包前，就能達到10萬人連署，讓總統聽見屏東人的心聲。1060124

(中央社)