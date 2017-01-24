花滑世青錦 上屆男女冠軍可望來台參賽

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花滑世青錦3月將在台北進行，上屆男、女單冠軍薩姆罕、本田真凜可望來台參賽，台灣預計將由曹志禕、林仁語代表參賽。

2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽（ISU World Junior Figure Skating Championships 2017），3月15日起將在台北小巨蛋舉行，賽事吸引國內外冰迷熱烈索票。

中華民國滑冰協會秘書長吳奕德表示，台灣基於過去幾次承辦國際滑冰總會四大洲花式滑冰錦標賽（ISU Four Continents Figure Skating Championships）成績斐然，獲得國際滑冰總會肯定，因此得到這次承辦世青錦的機會。

本次賽事預計吸引50個國家的頂尖青年選手參加，上屆男、女單冠軍以色列選手薩姆罕（Daniel Samohin）、日本女將本田真凜（Marin Honda）有機會來台參賽，台灣選手預計將由曹志禕、林仁語在男單、女單賽事出賽。

目前世界排名14名的薩姆罕，在上屆世界青年花式滑冰錦標賽以個人生涯最佳的236.65分奪得冠軍；本田真凜目前世界排名35名，她在上屆世界青年花式滑冰錦標賽以個人生涯最佳的192.98分奪得冠軍。

另外，目前世界排名第4的俄羅斯女將特珊貝娃（Elizabet Tursynbaeva），2014-15賽季曾在世界錦標賽（ISU World Championships）、歐洲錦標賽（ISU European Championships）兩項重要賽事奪冠，更在歐錦賽創下生涯最佳的210.40分紀錄。1060124

(中央社)