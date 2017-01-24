宮廟熱食積福過年 派出所提供平安袋

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新北市新希望關懷中心1957專線和兒少婦老保護113專線，春節不打烊。市府推出「春節七星級貼心服務」，在159個派出所提供實物平安袋，宮廟、寺院供應熱食。

市府社會局今天表示，新希望關懷中心、街友關懷、家庭暴力防治及兒童少年、婦女、老人、身心障礙者保護專線113，全天候待命，防老人走失手鍊者身分查詢及手語翻譯等服務，要讓民眾雞年「積福好過年」。

新北市府去年首創，在各警察派出所備有1800份平安袋，提供員警協助民眾緊急採買民生物資，如嬰兒奶粉、棉被、禦寒外套，貼心的服務，贏得民眾好評。今年再度準備1800份平安袋物資，聯合民政局的宮廟熱食服務，及警察局各派出所駐點，提供各項服務。

市府說，各派出所就像土地公，警察有如守護神，民眾如有任何緊急需求，都可立即提供服務。各宮廟、教會，不只保平安，也提供有需求民眾熱食服務。

民政局主任秘書陳怡君表示，中和烘爐地南山福德宮、三重同仁宮、樹林鎮南宮、北極宮等69座宮廟、寺院，從除夕到農曆正月16日分別供應熱食。

市長朱立倫則在今天的市政會議中，對於春節留守的市府與各行政單位為民服務人員致意，並且謝謝他們犧牲假期的辛勞。1060124

(中央社)