熱比婭來台遭拒？陸委會：妥慎處理

陸委會今天表示，對於境外人士申請來台從事相關交流活動，政府已有相關申請規定與處理機制，將會考量情勢發展及主客觀因素，並秉持國家利益妥慎評估處理。

台灣團結聯盟表示，擬邀請維吾爾人權領袖熱比婭來台，交流人權、民族自決與獨立議題，並象徵亞太獨立勢力結盟。不過相關單位卻以安全為由，拒絕熱比婭入境。

行政院大陸委員會下午表示，對於境外人士申請來台從事相關交流活動，政府已有相關申請規定與處理機制，將會考量情勢發展及主客觀因素，並秉持國家利益妥慎評估處理。1060124

(中央社)