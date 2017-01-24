澳洲及紐西蘭挽救TPP 鼓勵中國加入

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路透報導，澳洲貿易部長表示，在美國總統川普正式決定退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）後，澳洲希望藉由鼓勵中國和其他亞洲國家加入，來挽救TPP。

紐西蘭貿易部長表示，TPP其他國家的部長將於未來幾個月開會，討論如何挽救TPP。這項協定在亞洲被視為抗衡中國日益擴大影響力的方式。

TPP成員國澳洲稱，中國和印尼也可加入填補美國退出留下的真空。由於許多簽約國國內尚未批准，因此TPP尚未正式生效實施。

(工商)