米蘭時尚義剪有口碑 衛生局義剪大排長龍
台南市衛生局迎接2017年到來，送暖身心弱勢家庭，舉辦「從〝頭〞開始煥然一心」開運義剪；米蘭時尚髮型連續4年提供義剪，因口碑極佳，許多人呷好逗相報，預約火速額滿，今天加開現場排隊名額，民眾一早6時許就到場排隊，義剪搶手程度，也讓衛生局印象深刻，20多位設計師一上午馬不停蹄、服務約500人。
衛生局心理健康科長陳月英說，越接近過年，坊間義剪服務也很多，應接不暇的民眾詢問可否來接受義剪，顯示米蘭時尚髮型過去幾年義剪已累積口碑；一位身障弱勢民眾接受義剪完後開心頻稱謝，他說，義剪也有分剪的好看跟不好看，米蘭設計師剪得很用心，讓人窩心。
現場也邀請高雄榮民總醫院台南分院附設精神護理之家-府城忘齡樂團、財團法人台灣省私立台南仁愛之家附設精神療養院進行復健活力操表演，並由社會局、勞工局、衛生局及東區衛生所提供相關社會福利補助、國民年金、就業資訊、反毒衛教及健康篩檢等宣導，強化民眾健康知能。
另，也邀請到2位書法名師鄭清和老師和張淑芳老師於現場揮毫，提供客製化春聯服務，贈到場民眾。
(中時)
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