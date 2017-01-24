未注意來車 2機車擦撞

我要評比

今(24)日上午8時40分許，新北市樹林警分局交通分隊接獲民眾報案，指稱保安街1段305巷口前發生交通事故。警方到場後發現，24歲胡姓男子騎乘重機沿保安街1段內側車道往板橋方向直行，行經保安街一段305巷口時，與另名騎機車的86歲賴姓婦人疑因車速過快及未注意路口車流造成擦撞。

警方調查，胡男與賴女駕駛均稱因路口無號誌且未多加注意才會擦撞，胡男手部多處擦傷，賴女則全身多處擦傷並頭部遭受創傷。

警方表示，賴女撞擊後連車帶人滑向對向車道，至自小貨車旁才停下。警方對雙方施予酒測均無酒駕情事，後續肇事責任仍在釐清。

★中時電子報關心您：禁止酒駕，喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時)