千萬不能洗頭？ 染髮前這樣做毒素不傷身！

有許多民眾聽說染髮會傷腎，以及女性朋友生理期時染髮會致癌，真是如此嗎？經研究證實，染髮劑中若含有苯二胺也就是PPD，若經頭皮毛囊吸收後就會對腎臟造成影響。圖片來源：健康365

拜現代科技之賜有了染髮技術後，民眾不用再為頭上白髮而困擾，除了找專業美髮師染髮外，市面上也有琳琅滿目的染髮劑供民眾選擇，在家自行染髮；雖說染髮在現今非常普遍，但多數人對染劑仍有諸多疑慮，擔心染劑對健康會造成傷害。

染髮劑是化學合成物，成分含有苯類、氨水（阿摩尼亞）、雙氧水和化學色素，可把原本的髮色蓋掉，也能填補白髮的色素囊，除非長出新髮否則不容易掉色，

染劑的化學成分可穿透頭髮的毛鱗片，並使頭髮顯色，但染劑真正的危害是在於頭皮，頭皮有許多毛密集的毛囊，染髮劑的成分容易通過毛囊進入體內並刺激頭皮，體質較敏感的民眾，就會有頭皮搔癢、紅腫的情況，甚至會引起全身過敏。

有許多民眾聽說染髮會傷腎，以及女性朋友生理期時染髮會致癌，真是如此嗎？經研究證實，染髮劑中若含有苯二胺也就是PPD，若經頭皮毛囊吸收後就會對腎臟造成影響，因此市面上許多染髮劑都強調不含PPD成分，而女性生理期時是抵抗力較弱的時候，較不適合染髮，但尚未有相關研究顯示會致癌；建議生理期後一周再進行染髮較安全，同時每次染髮應間隔3－6個月讓腎臟有時間代謝掉染劑的毒素。

另外有些人認為用植物染劑會比較安全，其實如果是純天然植物染劑，染色力不可能持久，因此市面上的染劑還是會添加化學藥劑，民眾還是不可過於頻繁地使用；同時也建議民眾自行染髮前應注意，選購的染髮劑需有衛生署的核准字號，最好選擇大品牌，且染髮前兩天不要洗頭，讓頭皮有足夠的油脂保護，避免染劑傷害頭皮，染劑清洗後最好再使用潤髮乳修護以維護髮質。

(中時電子報)