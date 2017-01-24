萬達旗下AMC 收購北歐最大院線Nordic

路透報導，中國大型房地產和文化娛樂企業萬達集團宣布，萬達旗下院線美國AMC以9.3億美元價格，併購北歐最大院線北歐院線集團（Nordic Cinema Group）。

新聞稿稱，這是AMC繼併購歐洲最大院線歐典院線（Odeon & UCI）之後，再次在歐洲併購大型院線，使得萬達在歐洲電影市場影響力進一步擴大。

北歐院線集團在北歐地區擁有118家影院、664塊螢幕，影院遍佈北歐50個主要大中城市，在瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、挪威、拉脫維亞和立陶宛等國市占率排名第一。併購後，AMC在北美和歐洲15個國家擁有1,000家影院、11,000塊螢幕，其作為全球最大單一院線的領先優勢進一步擴大。

萬達集團是世界電影史上首個跨國院線集團，除中國萬達院線外，已在全球並購了美國AMC、澳洲赫伊斯、歐洲歐典等多個院線，目前累計擁有1,470家影城、超過15,000塊螢幕。隨著北歐院線的加盟，萬達向占據全球電影市場20％市占率目標又邁進了一步。

(工商)