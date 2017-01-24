醉男太超過 把朋友「銬」廟口看門

基隆市45歲萬姓醉男去年11月和兩名向、許姓友人在住處飲酒作樂，怎知三杯黃湯下肚後竟玩心大起，拿出家中藏有手銬把玩，和友人大玩互銬遊戲並將向男右腳踝銬住，還誆騙到基隆廟口才願解開，怎知，更變本加厲把向男銬至路邊攤車，令他動彈不得怒告萬妨害自由，日前基隆地檢署偵結，依妨害自由罪嫌起訴他。

萬男去年11月中午邀請向、許兩人到西定路住處飲酒作樂，酒過三巡後拿出家中手銬把玩，提議要相互體驗「被銬」感覺。怎知，萬男玩心大起竟將向男右腳踝銬住後不理，友人苦苦哀求「麥安耐，快解開」，反而要求要到「基隆廟口前芝麻攤」才願幫忙解銬。

當3人抵達基隆廟口後，萬男先彎腰假意要幫向男解銬，實際上反將另一端銬在路邊攤車的車輪，旋即逃離現場。而向男右腳遭限制攤車，動彈不得無奈大吼「快解開！」另名在旁許姓友人見狀，迫不得已報警求助。

許、向2人向附近攤商借用1支髮夾，企圖解開手銬但無成效，直至10分鐘後警方抵達，才協助釋放向男並扣得手銬，事後，遭困友人認為萬男玩過頭怒告他妨害自由，警方依法辦理。

檢警調查，警詢時，萬男坦承曾邀友人至住處飲酒，但矢口否認將友人銬至車輪。他辯稱，「自己已經喝醉酒，不知道發生何事」。經查因當事人、承辦警員指證歷歷，而且現場遺留手銬佐證，日前基隆地檢署偵結，依妨害自由罪嫌起訴

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(中時)