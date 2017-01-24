江宏傑陪福原愛到東京領最佳珠寶佩戴特別獎

台灣桌球好手江宏傑24日現身第28屆東京國際珠寶展會場，陪嬌妻福原愛領日本最佳珠寶佩戴特別獎。(黃菁菁攝)

台灣桌球好手江宏傑24日現身第28屆東京國際珠寶展會場，陪嬌妻福原愛領日本最佳珠寶佩戴特別獎。(黃菁菁攝)

日本桌球名將、台灣媳婦福原愛24日晚間在東京有明國際展示中心出席第28屆東京國際珠寶展，獲頒日本最佳珠寶佩戴特別獎。小愛的老公台灣桌球好手江宏傑也現身會場，立刻被眼尖的台灣記者認出來。

江宏傑受訪時表示，小愛得到今年日本最佳珠寶特別獎，他是專誠陪小愛來參加東京珠寶展的。他在展場上參觀各家的珠寶後表示，「我買送小愛的跟這裡的比起來小太多啦」，當被問及要不要再買一顆送老婆時，他大笑說：「那枚戒指就夠了」。

江宏傑表示，他對日本的印象很好，覺的日本乾淨、整潔，大家都好有禮貌。他最近都在歐洲，有機會會來回東京和台北，等傷好了後，還是希望有機會到東京比賽。

江宏傑和福原愛已在台灣舉行過婚宴，2月6日將在東京迪士尼樂園包場舉行禮宴，宴請女方的親友。

(中時)