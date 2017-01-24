健保C肝新藥 首開放

民眾在肝病門診藥物諮詢。（方濬哲攝）

C肝口服新藥24日正式納入健保給付，根據中央健保署統計，截至24日中午已有近200人經篩選符合治療條件、登錄用藥。

衛福部今年編列新台幣20億元預算，首度將治癒率高的C肝口服新藥納健保，每療程約25萬元，針對肝纖維化3級以上、且曾使用干擾素治療失敗，較急迫的患者優先治療，全年8000名額將分3階段開放，今起開放第1階段2400名額。

(中時)