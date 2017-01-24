防胃潰瘍、養顏美容 高麗菜價格跌更要多吃！

高麗菜含有維生素B、C、K、U及鈣、鎂、鉀、磷等礦物質，且含有豐富的膳食纖維，其中維生素U有保護腸胃壁黏膜的功能，可預防胃潰瘍。圖片來源：健康365

高麗菜生產過剩導致價格大跌，讓許多農民苦不堪言；高麗菜是日常生活中常見的蔬菜，也能變化成多種料理，如：高麗菜飯、高麗菜捲、高麗菜封等等，美味又營養，今年過年就多做幾道高麗菜料理吧。

冬季正好是高麗菜的產季，此時的高麗菜甜又爽脆，研究還發現高麗菜有抗癌效果，且能將高麗菜包裹在關節的地方，減輕關節炎的疼痛；冬天吃火鍋時也是極佳的必備蔬菜，高麗菜的纖維耐煮，煮軟後還是有足夠的纖維質，適合牙口不好的老年人或幼兒。

高麗菜含有維生素B、C、K、U及鈣、鎂、鉀、磷等礦物質，且含有豐富的膳食纖維，其中維生素U有保護腸胃壁黏膜的功能，可預防胃潰瘍，並減緩胃部不適，另外維生素C含量也高有助抗老及養顏美容，另外高麗菜可提高人體免疫力，有助預防感冒，在流感與傳染病流行的冬季與早春是最好的營養蔬菜。

不過要提醒民眾，高麗菜偏寒涼，吃多易造成腸胃虛寒導致腹瀉，且高麗菜會干擾甲狀腺對碘的利用，若有甲狀腺功能問題的患者，不宜食用，同時建議民眾吃高麗菜時可搭配富含碘的食物，如：海鮮、海帶等等。

(中時電子報)