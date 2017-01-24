常鼻塞心肺功能恐受損！改善鼻塞應先調理體質

長期鼻塞除了影響生活品質外，還會使得鼻部呼吸阻力大，造成心肺功能受影響。圖片來源：健康365

平常少運動體型偏瘦的吳先生，長期以來睡覺時飽受鼻塞的困擾，但白天時又恢復正常，睡覺時鼻塞讓吳先生常常睡不好，且天冷時情況加劇，也無從改善；醫師指出像吳先生的情況很可能是慢性鼻炎的表現，建議可從調整體質改善。

慢性鼻炎多因為感冒未完全治癒，久了變成長期性的呼吸道症狀，大多有鼻塞、流鼻涕、喉嚨有痰等表現，尤其是間歇性的鼻塞，晚上睡覺時溫度降低是引起鼻塞的主要原因，除此之外，患者體質大多屬於氣虛且血液循環不佳的類型，容易有呼吸道問題。

長期鼻塞除了影響生活品質外，還會使得鼻部呼吸阻力大，造成心肺功能受影響，而且若是睡眠時鼻塞，身體會不自覺使用嘴巴呼吸，使得灰塵更容易到達肺部提高肺部受感染的機率。

醫師建議改善鼻塞應先調整氣虛的問題，並少食用寒涼、辛辣等刺激性的食物，像是白蘿蔔、梨子、麻辣鍋等等，同時也應保持規律運動的習慣，幫助身體血液循環順暢。

(中時電子報)