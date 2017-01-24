鄭文燦感謝醫護春節堅守崗位
桃園市長鄭文燦今天前往龜山區林口長庚醫院，感謝醫護人員春節堅守崗位，他說，桃園市內有11家急救責任醫院，過年期間不打烊。
鄭文燦說，長庚醫院在台灣整體醫療體系中位居龍頭角色，只要地區性醫院無法容納的病患，幾乎都會轉送長庚醫院，大家常說「醫院不打烊」，背後包含了醫護人員及行政團隊的付出，同仁十分辛苦。
他說，去年市府舉辦「萬能科技大學八仙塵爆學生浴火重生感恩餐會」，讓重生的年輕人藉此向醫護人員表達感謝，塵爆事件時，長庚醫院以4倍醫護人力進行搶救，許多傷患都救治成功並復健，也寫下醫療史上的奇蹟。
鄭文燦表示，機場捷運即將通車，設有A8長庚醫院站，此站也是直達站，包括台北、新北及桃園等地區市民，都可利用機場捷運到長庚醫院就診，站區有飯店、購物中心，並將設置小型展覽空間；市府也規劃在長庚湖旁設置客運轉運站，讓長庚醫院周邊交通更順暢；並將周邊人行道、LED路燈、YouBike及循環公車等建置完成，帶給大家更多方便。1060124
(中央社)
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